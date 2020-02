Gli anni più belli di Muccino: tre amici, una donna e il tempo che passa (Di martedì 11 febbraio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=X5KHk6SGOEU È curioso che per il suo primo grande romanzo popolare generazionale Gabriele Muccino abbia scelto il cast di Romanzo criminale. Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria (Libano, Freddo e Dandy) si ritrovano qui nei panni di tre amici e li seguiamo da quando si conoscono da ragazzi fino all’età adulta, fino a quando non hanno dei figli della medesima età che avevano loro quando li abbiamo incontrati. È il racconto di una generazione che passa per una serie di periodi precisi dell’Italia, in cui la politica è solo uno sfondo, non è mai ingombrante, non è mai il fulcro attorno a cui gira tutto ma un elemento come gli altri. Come nei migliori melodrammi (perché questo è in ultima analisi il film) sarà l’ascesa sociale o la velleità di ascesa sociale a separare gli amici per mezzo di una donna. Tutto portato con lo stile che ... wired

