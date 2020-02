Giovanni Conversano contro Serena Enardu al GF Vip 4: “La caratteristica della corna è indelebile” (Di martedì 11 febbraio 2020) Ieri sera, lunedì 10 febbraio 2020, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Serena Enardu è ormai una delle protagoniste indiscusse della casa più spiata d’Italia soprattutto dopo il ritrovato equilibrio con il suo Pago. Nella diretta di ieri però Pago e Serena hanno avuto modo incontrare il fratello del cantautore che si è schierato contro la Enardu. L’incontro e le parole del fratello di Pago e le risposte di Serena hanno fatto agitare il concorrente del GF Vip 4 ma pare proprio che il fratello di Pago non sia assolutamente l’unico ad andare contro Serena. Anche Giovanni Conversano ha voluto dire la sua con una serie di ig stories. GF Vip 4, Giovanni Conversano commenta Serena Enardu e parla di corna e famiglia Per chi non lo sapesse, Giovanni Conversano è l’ex di Serena Enardu. Loro si sono conosciuti grazie a Uomini ... ultimenotizieflash

zazoomblog : Giovanni Conversano vs Serena Enardu- “Corna sono indelebili famiglia non si tocca” - #Giovanni #Conversano… - zazoomnews : GF Vip Giovanni Conversano attacca Serena Enardu Elga sbotta - #Giovanni #Conversano #attacca #Serena - MarziaHastings : Giovanni Conversano ti chiedo umilmente scusa #gfvip -