Da “che fai mi cacci” a “che fai scappi”. La Lega non sa che pesci pigliare sulla Gregoretti. Dal Pd a LeU parte lo sfottò contro Salvini. Grasso citofona in Via Bellerio: “Scusi, lei fugge?” (Di martedì 11 febbraio 2020) Secondo l’atto di citazione contro Matteo Salvini del Tribunale dei ministri di Catania non c’era “nessun preminente interesse pubblico” e “nessun pericolo nemmeno per l’ordine pubblico”. Domani in Senato sarà la leghista Erika Stefani a riferire sull’esito della votazione in Giunta: l’assemblea potrà limitarsi a prendere atto delle decisioni della stessa e confermare l’autorizzazione a procedere senza altre votazioni, oppure su richiesta di 20 senatori di orientamento diverso da quello emerso in giunta, potrà procedere ad un’ulteriore votazione. Ma in realtà l’esito è comunque scontato, dato che i 5stelle stavolta non salveranno l’ex alleato e il Pd, Italia Viva e Leu sostengono che Salvini andasse processato già per il caso della Diciotti. Chiarissimo in merito Luigi Di Maio: “La nave Diciotti la bloccammo perché l’Unione europea non voleva prendersi una parte dei migranti. Il caso ... lanotiziagiornale

Tommasolabate : Le brutte intenzioni, la maleducazione/La tua brutta figura di ieri sera/ La tua ingratitudine, la tua arroganza/ F… - borghi_claudio : @NFratoianni Grande Nicola!!! Siamo arrivati alla domanda interna. Domani a lezione faremo che l' #aumentosalari in… - chetempochefa : Ah che vita meravigliosa Questa vita dolorosa, seducente, miracolosa Vita che mi spingi in mezzo al mare Mi fai pia… -