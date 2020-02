Coronavirus, una pandemia ora sembra improbabile. Il rischio maggiore semmai è un altro (Di martedì 11 febbraio 2020) Prevedere lo sviluppo di una epidemia dovuta a un virus in precedenza ignoto, come quella dovuta al Coronavirus 2019-nCov emerso a Wuhan in Cina, è molto difficile e lascia un ampio margine di incertezza. La domanda che tutti ci poniamo è: potrebbe il 2019-nCov scatenare una pandemia mondiale dall’esito grave o gravissimo? Sebbene sia impossibile escludere in modo tassativo questa ipotesi, essa appare al momento estremamente improbabile. Zhong Nanshan, l’epidemiologo cinese che aveva diretto le azioni contro la Sars, ha stimato che il massimo numero di casi sarà raggiunto entro la fine del mese di febbraio, poi l’epidemia comincerà a calare; i dati per ora gli danno ragione. L’andamento di questa epidemia al momento sembra seguire la dinamica descritta molti anni fa da Reed e Frost: presenta un rapido aumento iniziale dei casi, un periodo di picco di breve durata e poi si esaurisce. ... ilfattoquotidiano

