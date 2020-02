Chi è Licypriya, la più giovane attivista climatica del mondo (Di martedì 11 febbraio 2020) (foto: Miquel Benitez/Getty Images) Ha solo otto anni, ma Licypriya Kangujam si batte per i cambiamenti climatici da quando ne aveva sei. È perfettamente cosciente, infatti, che l’India, il suo paese natale, ha un altissimo tasso di inquinamento atmosferico. Per questo si è impegnata in due anni di campagna per contenere i livelli di smog e per far sì che l’educazione ambientale diventi obbligatoria nelle scuole. “Quando l’inquinamento ci costringe a non uscire di casa, anche noi bambini capiamo che non c’è più tempo. Che bisogna fare qualcosa”, ha detto. Today completed my 1 year of protests in front of the Parliament House of India to pass a climate change law in India. Delhi Police & other securities threatened me to detain / arrest if not leaving the place. But I did it. I told them, “Arrest me if you can!” pic.twitter.com/9i0ostGseO — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) February ... wired

Chi Licypriya Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chi Licypriya