Ancora una grana per Elisabetta Una delle coppie reali che amava di più divorzia

Non c'è pace per Elisabetta II. Peter Phillips, il maggiore dei nipoti di Sua Maestà, sarebbe in procinto di divorziare dalla moglie Autumn dopo 12 anni di matrimonio: a riportarlo è il Daily Mail. I due costituivano una delle coppie della famiglia reale preferite dalla Regina. Lei, canadese di origine, ora minaccia di tornare nel Paese natale: lo stesso dove hanno trovato una seconda casa Harry e Meghan Markle dopo la "Megxit".I media britannici affermano che, dopo aver appreso della fine dell'unione tra i due, la Regina sia apparsa irritata. Peter e Autumn Phillips sono genitori di Savannah e Isla, di 9 e 7 anni. Le bambina spesso sono apparsi in foto con George e con gli altri figli del principe William e Kate Middleton. Autumn (il cui cognome da nubile è Kelly) è nata in Canada nel 1978, il suo incontro col reale ...

