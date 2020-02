Albanese non riesce a stuprarla. E la massacra di botte (Di martedì 11 febbraio 2020) Federico Garau Dopo aver preso di mira la vittima all'interno della discoteca, il 24enne ha cominciato ad importunarla in modo sempre più insistente, fino al tentato stupro nei parcheggi del locale. Bloccato dagli addetti alla sicurezza, l'Albanese è stato arrestato dai carabinieri Ha cercato di abusare sessualmente di una 21enne incontrata in un locale notturno di Ravenna, per questa ragione un cittadino straniero di origini albanesi è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ed ora si trova in attesa di giudizio. Deciso ad ottenere ciò che voleva, il pericoloso soggetto non ha esitato ad aggredire fisicamente la giovane, tempestandola di colpi. L'increscioso episodio, secondo quanto riferito dalla stampa locale che ha riportato la notizia, si è verificato durante lo scorso fine settimana, per la precisione nella notte fra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Notata la ... ilgiornale

