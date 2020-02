Vera Gemma: "Io e Asia Argento seguite da Weinstein, era fissato con lei" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luana Rosato Vera Gemma racconta la sua amicizia con Asia Argento e rivela di essere scappata da Weinstein insieme all'amica durante il festival di Toronto È la migliore amica di Asia Argento e con lei, Vera Gemma, ha condiviso momenti di vita ed esperienze che la rendono molto simile all’attrice e regista con cui ha deciso di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la Gemma si è definita una “sopravvissuta” ad una serie di eventi che l’hanno segnata e formata. “Sopravvissuta? Tante volte, a partire dal dolore per la morte di mia madre – ha spiegato la figlia del compianto attore Giuliano Gemma - : cinque anni di malattia, con lei che non mi ha mai preservata da nulla, cruda nelle sue verità: 'Preparati, manca poco, c' è un Dio per tutti, trova il tuo e continua a lavorare'. Anzi, lo pretendeva: la sera andavo in teatro e il ... ilgiornale

