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Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17 | 30

UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA ...

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Traffico Roma del 10-02-2020 ore 17:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA LAUENTINA E LA VIA DEL MARE, RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E Roma SUD. TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON CODE TRA IL RACCORDO E GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’ E TRA VIA MASSAROSA E GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA DA VIA EDOMONDO DE AMICIS A VIA STRESA IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI. ANCORA CHIUSA AL Traffico VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DEI DURANTINI E VIA VINCENZO MORELLO PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA . IL Traffico E’ DEVIATO SULLA CORSIA CENTRALE ,CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DIEGO ANGELI. UN CORTEO, PREVISTO IN SERATA ATTRAVERSERA’ IL QUARTIERE TRIESTE DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 .DA PIAZZA TRASIMENO GIUNGERA’ IN PIAZZA DALMAZIA, POSSIBILI DISAGI ALLA ... romadailynews

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