Stasera tv 11 febbraio | Raidue | Pechino Express | Anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’ottava edizione dell’adventure game sarà in Thailandia, Cina e Corea del Sud. Si parte martedì 11 febbraio in prima serata tv su Raidue Al via martedì 11 febbraio alle 21.20 l’ottava edizione di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, edizione italiana del celebre format belga-olandese “Peking Express”. Il … L'articolo Stasera tv 11 febbraio Raidue Pechino Express Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

salernocitta : COMUNE SALERNO AVVISO URGENTE NON CONFERIRE INDIFFERENZIATO STASERA 10 FEBBRAIO - laboescapes : RT @AmnestyPiemonte: Stasera a #Torino THE MILKY WAY - Nessuno si salva da solo Lunedì 10 febbraio 2020, ore 21:00 Cinema Massimo, Via Verd… - mymovies : Stasera in tv ?? - Lunedì 10 Febbraio In copertina: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, di… -