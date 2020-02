Sasso lanciato dal cavalcavia, colpita l’auto con a bordo gli attori Fresi e Benvenuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Piccolo incidente per gli attori Fresi e Benvenuti. La loro auto è stata colpita da un Sasso lanciato dal cavalcavia. Illesi i due artisti. ROMA – Piccolo incidente per gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti di ritorno a Roma da uno spettacolo a Gessopalena. Secondo quanto riportato da Il Centro, l’auto con a bordo i due artisti all’altezza di Avezzano è stata colpita da un Sasso lanciato dal cavalcavia. La pietra è finita sul parabrezza per poi cadere sulle gambe dei passeggeri che sono stati investiti dai vetri, fortunatamente senza particolari conseguenze. Aperta un’indagine per risalire alle persone autrici di questo gesto. Di ritorno dallo spettacolo I due attori, come riferito da Il Centro, erano di ritorno da uno spettacolo teatrale a Gessopalena. Nel piccolo centro abruzzese era andato in scena Don Chisciotte. Tra i presenti anche il ... newsmondo

