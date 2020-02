SARA E GIUSEPPE, LITE A UOMINI E DONNE/ "Non ho tempo da perdere con uno..." (Di lunedì 10 febbraio 2020) LITE nella nuova puntata del trono classico di UOMINI e DONNE tra SARA Amira e GIUSEPPE Nastasi: i mancati auguri per il compleanno di lei scatenano la discussione. ilsussidiario

LobyArt : RT @AlessiaGuetti: Si però Sara dio bono sto Giuseppe è un provinciale che sta lì per farsi vedere dalla montagna da dove scende...ELIMINAL… - sabthepeople : Giuseppe quando vede che anche Sonny ha fatto un regalo a Sara: #uominiedonne - martaxxofficial : RT @Amvethyst: In pratica l’unico fesso a non sapere del compleanno di Sara è stato Giuseppe #uominiedonne -