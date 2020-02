‘Sanremo 2020’, la piccata replica di Riccardo Marcuzzo ad una recensione negativa: “Sono bello e intelligente, voi brutti e intellettuali andate in crisi!” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è terminato da due giorni, eppure le polemiche non accennano a placarsi. Questa volta, a prendersela con la sala stampa ed in particolare, con il prof di latino Davide Misiano, ci ha pensato Riccardo Marcuzzo. L’uomo, infatti, nelle scorse ore aveva scritto un articolo su All Music Italia nel quale sostanzialmente andava a sottolineare il flop del brano sanremese di Riki, Lo sappiamo entrambi, definito poco chiaro e grammaticalmente scorretto. Queste sono state le parole di Misiano: Perché già l’incipit è faticoso, ma quando arriviamo a Parole che inciampano / Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso / e poi sul telefono / Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato / Ti diverti e ti annoi / Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Trova pace, con la ... isaechia

FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - Internazionale : Non siamo abituati a vedere, su un palco come quello di Sanremo, un giovane uomo che esibisce il proprio corpo. Lau… - IlContiAndrea : Il vincitore #Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e… -