Pensioni, Misiani: "Via quota 100" Assegno tagliato fino al 6 per cento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il governo studia un’alternativa al ricalcolo dell’importo con il metodo contributivo per chi lascia il lavoro prima dell’età pensionabile. Cgil: “I lavoratori rischiavano di perdere anche 80 mila euro netti in circa vent’anni” Segui su affaritaliani.it affaritaliani

