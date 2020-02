Pelè, drammatica confessione del figlio: “E’ depresso e non cammina più” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Papà è triste perché cammina male, esce poco” dice Edinho, il figlio di Pelè. Ecco come sta la grande leggende del pallone. I sempre più problemi di deambulazione causati in parte dall’età e in parte da un intervento all’anca stanno “spegnendo” Pelè. Tanto che il leggendario calciatore ha quasi smesso di uscire di casa. Questa … L'articolo Pelè, drammatica confessione del figlio: “E’ depresso e non cammina più” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

