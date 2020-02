Oscar 2020: la mamma di Keanu Reeves scambiata per la sua fidanzata Alexandra Grant (Di lunedì 10 febbraio 2020) Keanu Reeves si è presentato agli Oscar 2020 accompagnato dalla mamma, Patricia Taylor, ma la signora è stata scambiata per Alexandra Grant, la fidanzata del divo. Keanu Reeves si è fatto accompagnare dalla mamma agli Oscar 2020, ma la signora, Patricia Taylor, ha gettato qualcuno in preda alla confusione: era Alexandra Grant, la fidanzata artista, al fianco del divo o no? Keanu Reeves ha preso una pausa dal set di Matrix 4 per presentare uno dei premi durante la cerimonia degli Oscar 2020. A lui è toccato il compito, insieme a Diane Keaton, di consegnare a Bong Joon-ho la prima statuetta vinta da Parasite durante la serata, quella per la migliore sceneggiatura originale. Così ha pensato di arrivare all'importante appuntamento accompagnato dalla mamma, la scenografa Patricia ... movieplayer

