NEVE e GHIACCIO ai massimi in un INVERNO boreale mitissimo: ecco perché (Di lunedì 10 febbraio 2020) CLIMA E METEO: in questi giorni il Vortice Polare ha ripreso grande vigore, segnando in questo modo la possibile fine della stagione invernale su vaste zone del nord emisfero. E questo lo si vede dalla profondità della depressione d'Islanda che sta raggiungendo valori di 940 hPa e dai forti e intensi venti Atlantici che stanno soffiando sull'Europa centro-settentrionale. Tuttavia il Vortice Polare, rimanendo ancorato alle alte latitudini, sta favorendo anche degli importanti accumuli di NEVE e di GHIACCIO sulle zone polari. Il grafico che mostra la quantità di NEVE cumulata sull'Emisfero boreale è rimasto sempre costantemente al di sopra dei valori normali, e sta raggiungendo il proprio culmine in questi giorni. Sono presenti al momento circa 3000 giga tonnellate di NEVE e GHIACCIO sull'Emisfero boreale, già al di sopra del massimo medio che si raggiunge normalmente attorno ... meteogiornale

