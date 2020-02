Marito tenta di soffocare la moglie: salva grazie al figlio 14enne (Di lunedì 10 febbraio 2020) Valentina Dardari Il ragazzino ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Alla base del tentato omicidio il sospetto di un amante A Bibbiano, comune in provincia di Reggio Emilia, un Marito ha cercato di soffocare nel sonno la propria moglie. Prima le ha sferrato un pugno mentre stava dormendo, poi ha provato a soffocarla premendole il cuscino sul volto. Solo l’intervento del figlio di 14 anni ha evitato che avvenisse una tragedia. Il ragazzino ha infatti sentito le urla della mamma e ha subito allertato i carabinieri che, giunti nell’abitazione, hanno bloccato e arrestato l’uomo. Adesso l’operaio 45enne dovrà rispondere di tentato omicidio nei confronti della coniuge di 40 anni. Al momento è agli arresti domiciliari. Il Marito ha cercato di soffocarla nel sonno Il fatto terribile di violenza domestica tra le mura di casa è avvenuto alla fine del mese di gennaio ... ilgiornale

