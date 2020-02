Mancini: «Mi dispiace per Zaniolo, ma i giocatori tecnici ci sono» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli azzurri Il ct dell’Italia Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della nazionale: «Abbiamo iniziato a fare questo tipo di gioco perché abbiamo giocatori con qualità tecniche importanti. Dobbiamo cercare di tenere la palla il più possibile» Zaniolo – «Mi dispiace molto per lui, ma abbiamo tanti giocatori bravi. In mezzo al campo siamo messi bene. Stiamo seguendo tanti giocatori, ma la squadra è quasi fatta. Davanti siamo messi molto bene, sono migliorati tantissimo ed hanno trovato un’ottima intesa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

