Inter, l’emozione del primo derby di Milano per Eriksen: “In Premier non è permesso” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Christian Eriksen, appena arrivato all'Inter dal Tottenham, ha giocato e vinto ieri la sua primo derby di Milano e ne ha parlato nell'Intervista all'emittente danese TV2: "È stata un'esperienza fantastica". Sulla punizione che ha centrato l'incrocio dei pali della porta di Donnarumma ha affermato: "Avrò gli incubi". fanpage

