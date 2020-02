Incidente stradale in via Braccianese | mezzo pesante ribaltato | traffico e code

Incidente stradale sul Gra - traffico congestionato e code tra Casilina e Tiburtina : Un Incidente stradale al chilometro 27+600 del Grande Raccordo Anulare ha provocato traffico e code nell'arco della mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, con disagi per gli automobilisti in transito diretti al lavoro. Al momento si registrano code tra Casilina e Tiburtina, in carreggiata esterna.Continua a leggere

Andrea e Giorgia - i 2 fidanzati morti in un tragico Incidente stradale : tragico incidente stradale ad Albiano Magra, frazione nel comune di Aulla: 2 giovani fidanzati morti, si chiamavano Andrea Rapallini e Giorgia Gallo. Andrea Rapallini, 21enne residente a Montedivalli, e la sua fidanzata Giorgia Gallo, di 20 anni, residente alla Spezia: sono loro le vittime del drammatico schianto della scorsa notte in località Albiano Magra, frazione […] L'articolo Andrea e Giorgia, i 2 fidanzati morti in un tragico ...

Incidente stradale a Caserta - schianto tra due auto : morti due ragazzi di 19 e 24 anni : Tragedia, nella notte, sulla Variante tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di due morti, due ragazzi di 19 e 24 anni. Le salme di entrambi i ragazzi sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Caserta per l'autopsia.Continua a leggere

Incidente stradale a Napoli - scooter contro auto in via Foria : morto un 30enne : Incidente stradale mortale, questa notte, in via Foria, nel centro di Napoli: la vittima è un uomo di 30 anni. Stando a quanto si apprende, il 30enne viaggiava a bordo dello scooter quando si sarebbe scontrato con un'automobile, anche se la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale.Continua a leggere

Incidente stradale a Trento - scontro frontale tra due auto : feriti 6 ragazzi : Bruttissimo Incidente stradale alle porte di Trento nella serata di giovedì 6 febbraio: un gruppo di 6 ragazzi (cinque ragazze e un ragazzo) è rimasto ferito. Da quanto si apprende i giovani avrebbero tutti un’età compresa tra i 22 e i 25 anni. Alcuni, inoltre, sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere e per estrarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Per tutti, comunque, è scattato il ricovero in ospedale. Incidente stradale ...

Drammatico Incidente stradale a Trento : feriti sei ragazzi tra i 22 e i 25 anni - tre sono gravi : Sei i giovani coinvolti, un ragazzo e cinque ragazze tra i 22 e i 25 anni, tutti rimasti feriti e dunque soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Alcuni sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte delle vetture ed è stato necessario il lavoro dei pompieri con pinze idrauliche per poterli estrarre.Continua a leggere

Incidente stradale mortale sulla SS28 : un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco : Terribile Incidente stradale a Pontedassio (Imperia): il bilancio è di una persona deceduta e di altre due che sono rimaste ferite. La vittima è una ragazzo di soli 17 anni Poco dopo la mezzanotte di oggi, un terribile schianto avvenuto sulla Strada Statale 28 di Pontedassio (Imperia) ha portato al ferimento di due persone e […] L'articolo Incidente stradale mortale sulla SS28: un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco sembra ...

Incidente stradale mortale a Pontedassio : un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco : Terribile Incidente stradale a Pontedassio (Imperia): il bilancio è di una persona deceduta e di altre due che sono rimaste ferite. La vittima è una ragazzo di soli 17 anni Poco dopo la mezzanotte di oggi, un terribile schianto avvenuto sulla Strada Statale 28 di Pontedassio (Imperia) ha portato al ferimento di due persone e […] L'articolo Incidente stradale mortale a Pontedassio: un 17enne ha perso la vita. Il conducente era ubriaco ...

Civitanova Marche - albero cade su un’auto a causa del vento e provoca un Incidente stradale : Il fortissimo vento spirato oggi nelle Marche ha causato nuovi danni e disagi, con alberi sradicati e caduti in strada o pericolanti, coppi, cartelli e parabole divelti. A Civitanova Marche, lungo la strada che conduce a Montecosaro, un albero caduto su un'automobile ha innescato un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze.Continua a leggere

Incidente stradale a Bricherasio - Willy muore a 32 anni : era Diventato Padre da 20 Giorni : Un ennesimo Incidente Stradale ha irrimediabilmente spezzato la vita di un altro giovane. William Perricone, conosciuto da tutti come Willy, è morto a soli 32 anni. La tragedia si è consumata nella tarda notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio. Il giovane stava guidando la sua auto, un’Audi A3, lungo la Stradale San Secondo a Bricherasio, una frazione di Pinerolo, nella città metropolitana di Torino. All’improvviso, ...

Due cugini sono morti in un Incidente stradale : la loro auto si è schiantata contro il tronco di un albero : Una ragazza e un ragazzo, tra loro cugini, sono deceduti stanotte a Piacenza. La loro automobile si è schiantata contro un albero: i giovani sono morti sul colpo Piacenza (Emilia-Romagna). Il sabato sera torna a mietere vittime tra i giovani che si mettono sulla strada. La comunità di Piacenza piange due ragazzi, morti sul colpo […] L'articolo Due cugini sono morti in un incidente stradale: la loro auto si è schiantata contro il tronco di ...

Tragico Incidente stradale - muore Lorenzo Miceli - tre feriti : Lorenzo Miceli, 28, anni è morto nel corso di un Tragico incidente mortale avvenuto questa notte a Ravanusa (Ag). feriti anche altri tre ragazzi coetanei della vittima, uno è ricoverato in gravi condizioni. La vittima, Lorenzo Miceli, era un consigliere comunale del Movimento 5 stelle. L’incidente stradale si è verificato durante le prime ore del mattino, attorno alle 4.30, in via Gramsci a Ravanusa. Subito dopo lo schianto sono stati ...

Incidente stradale nel chietino - morta donna di 42 anni : Chieti - Una donna 42enne Alessia Di Febbo di Orsogna (Chieti), mamma di due figli piccoli, è rimasta vittima di un Incidente stradale avvenuto sulla statale 81 Piceno-Aprutina, a San Martino sulla Marrucina (Chieti). Per cause in corso di chiarimenti, il Pick up Mitsubishi condotto dal marito della vittima, si è scontrato con una Fiat 500 L., l'uomo rimasto ferito è stato trasportato con l'elicottero del soccorso ...

Incidente stradale a Monreale - un’auto si ribalta sulla SS186 : Un’automobile si è ribaltata nel corso di un Incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio lungo la SS186 di Monreale. Sono stati attimi di paura per un ragazzo ieri lungo la strada statale 186 di Monreale, all’altezza del Villaggio Sant’Anna, nei pressi di Pioppo. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Panda, il quale, per causa ancora da accertare, ha finito la propria corsa ribaltandosi. L’Incidente ...