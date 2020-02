Emendamento salva de Magistris, Commissione Bilancio alla Camera in alto mare (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodi Marina Cappitti Napoli – Dopo due ore di acceso dibattito, la Commissione Bilancio alla Camera sospende i lavori per aggiornarsi alle otto di stasera. In due ore non si è approvato ancora nulla, tutto in alto mare sul Mille proroghe. Sul tavolo l’Emendamento targato M5S-Pd che tiene col fiato sospeso Palazzo San Giacomo e che in queste ore ha scatenato la bufera tra i Cinque Stelle. Ovvero quello che salva il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il Comune, a rischio default dopo la sentenza della Corte Costituzionale. L’articolo è il 39 e la Commissione non è arrivata a discutere nemmeno il numero uno. C’è chi scommette che questo sarà solo il primo di tantissimi e continui stop and go. Tutto ruota intorno alle vicende della maggioranza, prescrizione in primis. L'articolo Emendamento salva de Magistris, ... anteprima24

