Dormite con o senza slip? Ecco la risposta migliore per la salute e perché (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dormire con le mutande è la scelta che (presumibilmente) viene fatta dalla maggior parte delle persone. Ma è davvero il metodo migliore per mettersi a letto? risposta e motivazione potrebbero sorprendervi… Prima di mettersi a letto c’è tutto un rituale da seguire: struccarsi (per le donne), lavarsi (per entrambi, si spera), mettersi il pigiama… Qualcuno beve anche una tisana. Ma se si parla di biancheria intima, allora la faccenda si fa seria. Meglio dormire con gli slip o senza? A rigor di igiene, verrebbe da rispondere ‘con’: una protezione in più contro germi e batteri non guasta mai. Gli esperti tuttavia potrebbero avere qualcosa in contrario. Il motivo, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non ha nulla a che vedere con il sesso. A prescindere dallo stato di salute della propria coppia, ci sono validi motivi per coricarsi seminudi. A dimostrarlo è anche il ... velvetgossip

Andreacocco87 : @alessiocrobu Inter con rosa + forte vecio! Dai su! Noi abbiamo un bellissimo primo tempo ma siamo innamorati delle… - roxyisnthappy : frega nulla a nessuno dei miei tweet della buonanotte ???????? Detto ciò moots dormite tanto e bene, andate a letto pr… - val_lui : @cancro0407 @marcoccccc Mi spiace per voi....Dormite sereni! Serie A, Inter-Milan 4-2: Conte primo con una rimonta incredibile -