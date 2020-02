Dieta con spinaci, aiuti l’intestino e dimagrisci (Di lunedì 10 febbraio 2020) Aggiungere gli spinaci alla propria Dieta quotidiana può rivelarsi una scelta molto utile se si ha intenzione di perdere peso in maniera efficace. Queste verdure, appartenenti alla famiglia delle Amaranthaceae, sono caratterizzate da un contenuto notevole di fibre insolubili, nutrienti aventi un ruolo chiave quando si parla di dimagrimento. L’influenza degli spinaci sul peso corporeo è stata più volte indagata dalla scienza. Degno di nota a tal proposito è uno studio pubblicato sulle pagine del sito della US National Library of Medicine. La ricerca in questione ha monitorato la situazione di un campione di donne in sovrappeso, che sono state invitate al consumo, per un lasso di tempo pari a 3 mesi, di 5 grammi di estratto di spinaci. Al follow up, gli studiosi hanno confrontato i loro risultati con quelli di un gruppo trattato con del placebo, riscontrando esiti migliori per ... dilei

