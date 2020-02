CorSport: il cambio modulo di Gattuso lascia il Napoli nel caos (Di lunedì 10 febbraio 2020) Proprio davanti ai 40mila tornati al San Paolo, ieri il Napoli si è dovuto arrendere al Lecce di Liverani. Scrive il Corriere dello Sport: Un’impresa, quella della squadra di Liverani, da raccontare ai nipotini. “un pomeriggio indimenticabile, attraversato con fierezza e sino allo sfinimento per regalarsi una prodezza costruita con umiltà, con ferocia, con spirito di sacrificio. 3-2 a Napoli, con un’ora di calcio (anche) esagerato”. C’è l’episodio del rigore non dato a Milik, certo, scrive il quotidiano sportivo, ma il Lecce ha vinto orgogliosamente. “Gli episodi incidono, e ci mancherebbe poi quando sono decisivi. Però il Lecce esce dal San Paolo orgoglioso di sé, della propria interpretazione, modellata da Liverani dopo venti minuti di sofferenza, con intuizioni che spaccano la partita e la ridisegnano”. Il Napoli per un po’ domina, ma poi emerge il Lecce. “Il Napoli prende un palo ... ilnapolista

