Corsera: la sconfitta col Lecce spazza via i sogni di Champions (Di lunedì 10 febbraio 2020) Due sono i grandi problemi del Napoli che si sono evidenziati ieri pomeriggio con la sconfitta rimediata in casa contro il Lecce, scrive oggi Monica Scozzafava sul Corriere della Sera il centrocampo che non copre e la difesa che non tiene. Otto gol subiti nelle ultime quattro sono la spia di un male endemico La sconfitta di ieri ha riportato tutti con i piedi per terra e fatto abbandonare i sogni di Champions di cui si era parlato alla vigilia La fragilità del Napoli ha evidentemente radici profonde, se ne è accorto Gattuso che, arrivato, aveva creduto che un antibiotico di quelli generici fosse la cura efficace Le tre vittoria avevano destato un entusiasmo che è ovviamente ingiustificato, dal momento che il Napoli non riesce a trovare continuità, quella continuità che le permetterebbe di risollevarsi finalmente in classifica L'articolo Corsera: la sconfitta col Lecce spazza via i ... ilnapolista

