Con Partner Re nuovo dividendo Exor, Elkann a scuola da Buffett (Di lunedì 10 febbraio 2020) John Elkann come Warren Buffett: il numero uno di Exor in caso di cessione della controllata PartnerRe si ritroverà con una dozzina di miliardi di euro da impiegare. Se 300-400 milioni potrebbero tramutarsi in un dividendo extra e altrettanti andare a limare l'indebitamento della holding d'investimenton degli eredi Agnelli, resterebbe l'esigenza di trovare una preda del valore di una decina di miliardi di euro, ossia l'equivalente della capitalizzazione di mercato di un gruppo come Moncler. Ma nessuno vuole agire con fretta, per evitare di strapagare asset le cui valutazioni si sono gonfiate in questi anni anche per i tassi a zero e la continua crescita dei mercati finanziari. Una situazione che ricorda quella del guru americano che con la sua Berkshire Hathaway da anni non riesce a impiegare una liquidità ormai salita a 128 miliardi di dollari. ... affaritaliani

