Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane, che sbotta: “Non ci dividerete” (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane viene perdonato da Antonella Elia: “Non ce la faranno a dividerci” Dopo tanto parlare del presunto tradimento di Pietro Delle Piane ai danni di Antonella Elia, ecco che poco fa è stata fatta finalmente chiarezza. Difatti l’uomo è entrato nella casa del GF Vip per confrontarsi con Antonella Elia, rassicurandola: “E’ tutta una montatura…E’ tutta una stronz*ta! L’ho vista solo per lavoro…Ti dico solo che sono braccato dai paparazzi…” Poche parole, ma tanto è bastato per convincere Antonella del GF Vip, la quale l’ha baciato appassionatamente, perdonandolo una volta per tutte. Un bacio il loro che è durato svariati minuti, tanto che anche Alfonso Signorini è intervenuto per dividerli. Pietro Delle Piane perdonato da Antonella Elia al GF Vip: i dubbi di Signorini e Wanda ... lanostratv

