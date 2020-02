VIDEO Morgan e Bugo litigio a Sanremo: parole della canzone cambiate, ecco cosa è successo (Di domenica 9 febbraio 2020) Pochi dubbi sul ritenere il litigio tra Morgan e Bugo è uno dei tratti “cult” del 70° Festival di Sanremo. Il duo, in gara con il pezzo “Sincero”, era pronto sul palco e spettava a Morgan dare il via alla canzone. Tuttavia, fin dall’inizio qualcosa non ha quadrato: le parole infatti erano diverse. Una improvvisata da parte del cantautore che ha stupito un po’ tutti e soprattutto ha colpito l’attenzione di Bugo che ha abbandonato il palco, lasciando da solo il proprio partner. Le parole del testo erano infatti: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, L’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo a coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io…“. IL ... oasport

trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - pietroraffa : Quando Elettra Lamborghini ha scoperto della squalifica di Morgan e #Bugo, ha esclamato a Radio2:'Nooo raga, vuol d… - SanremoRai : 'Da regolamento, Bugo e Morgan sono squalificati dal Festival di Sanremo' #sanremo2020 -