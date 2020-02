Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 18:30 (Di domenica 9 febbraio 2020) Viabilità 9 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA SULL’A1 DIRAMAZIONE Roma SUD,SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULL’A1 FIRENZE Roma CODE A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI EUR SU VIA APPIA SI STA IN CODA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA SPOSTIAMOCI SU VIA DI VERMICINO CODE IN AUMENTO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA GROTTTI DAMA ANCHE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO NEL CENTRO URBANO DI RONCIGLIONE DOVE E’ IN CORSO IL CARNEVALE 2020 CON CONSEGUENTI ... romadailynews

