Uomini e Donne, Daniele Dal Moro svela: “Quello che mi manca é l’amore, cerco una donna che…” (Di domenica 9 febbraio 2020) Daniele Dal Moro spera di trovare l’amore al Trono Classico di Uomini e Donne, ecco cosa ha detto il tronista Si torna a parlare di Daniele Dal Moro, divenuto noto pochi mesi fa per aver partecipato al Grande Fratello 16. Da poco è approdato al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista con la speranza di trovare l’amore. Dal Moro ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Daniele ha fatto sapere di aver deciso di affrontare questo nuovo percorso televisivo perché è un ragazzo alla continua ricerca di stimoli, emozioni nuove ed esperienze da provare. In questo percorso ha visto proprio un’opportunità per trovare tutto questo. Daniele Dal Moro pensa che per un ragazzo riservato come lui mettersi in gioco in un contesto come quello di Uomini e Donne non sia facile. Lui tende sempre a preservare i suoi ... nonsolo.tv

