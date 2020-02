Travolte sulle strisce pedonali, morta la zia, gravissima la nipote (Di domenica 9 febbraio 2020) Dramma nella serata di ieri, due donne sono state investita a Ivrea. Sono zia e nipote, una è morta l’altra è grave in ospedale. La vittima si chiamava Maria Nappo, aveva 73 anni e abitava a Banchette d’Ivrea. La nipote, che ha 39 anni, è ricoverata all’ospedale di Ivrea: la prognosi è riservata. All’ospedale è finita anche la donna che guidava la vettura che ha investito le due donne: sotto shock. Codice verde: dimessa dopo poche ore.E si è sentita male anche la madre dell’investitrice: colta da un malore. L’investimento è avvenuto in via Jervis, lungo il rettilineo alle porte di Ivrea, sembra sulle strisce pedonali La dinamica è al vaglio della polizia del commissariato di Ivrea-Banchette. Continua dopo la foto L’incidente è avvenuto intorno alle 19. La polizia del commissariato di Ivrea sta indagando sulla dinamica. I carabinieri sono ... caffeinamagazine

