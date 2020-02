Schianto all' alba | l' auto sbanda e si ribalta | morto un 27enne | feriti tre giovani

Schianto all’alba - morto un ragazzo e 3 feriti : sono tutti giovanissimi : Week end di sangue sulle strade di Rogno in provincia di Bergamo. Verso le 5 di mattina un gravissimo incidente ha coinvolto 4 ragazzi, per un di loro non c’è stato nulla da fare. A soccorrere i giovani, maschi di 18, 20, 21 e 27 anni, anche un elicottero che ha portato uno di loro in gravissime condizioni agli ospedali civili di Brescia. Due ragazzi sono stati portati agli ospedali di Esine e di Lovere: le loro condizioni non destano ...

Schianto all'alba il giorno del compleanno : morti due trentenni - in coma l'amico al volante : É gravissimo, ricoverato all'Umberto I il ragazzo che guidava l'auto che si è scontrata stamattina con un mezzo pesante sulla Casilina. Ha 30 anni e li compie oggi che è...

Il giorno della tragedia aerea del Manchester United - il terribile Schianto all’aeroporto di Monaco di Baviera : Il 6 febbraio del 1958 si consumò una delle tragedie più importanti della storia del calcio. Dopo una gara di Coppa dei Campioni giocata a Belgrado, il Manchester United fece uno scalo nell’aeroporto di Monaco-Riem, in Baviera. Qui, le pessime condizioni della pista di decollo coperta di ghiaccio e un’avaria al motore dell’aereo causarono l’incidente. Al terzo tentativo di decollo il velivolo si schiantò contro una recinzione ...

Elodie Instagram - lo scatto alla vigilia di Sanremo 2020 incanta : «Un Schianto» : «Si comincia…», così recita l’ultimo post di Elodie Di Patrizi, alla vigilia del Festival di Sanremo, a cui prenderà parte con la canzone Andromeda, che porta la firma di Mahmood e di Dardust. Il duplice scatto ritrae l’artista romana, che si è classificata seconda alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi, con indosso un magnifico abito di Versace. Il primo valorizza l’outfit della giovane, il secondo invece ...

Torino - William morto a 32 anni in un incidente : Schianto causato dall’alta velocità : William Perricone, 32 anni, di Pinerolo, ha perso la vita in un incidente. Secondo i primi accertamenti sarebbe l’alta velocità la causa del sinistro. Grave il cugino di 21 anni che viaggiava con lui a bordo della vettura, ricoverato alle Molinette. Feriti gli altri due passeggeri. Potrebbe essere stata l’alta velocità a provocare l’incidente di ieri notte, in cui ha perso la vita William Perricone, 32 anni, di Pinerolo. Secondo i ...

Torino - William morto a 32 anni in un incidente : Schianto causato dall’alta velocità : William Perricone, 32 anni, di Pinerolo, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri notte. Secondo i primi accertamenti sarebbe l'alta velocità la causa del sinistro. Grave il cugino di 21 anni che viaggiava con lui a bordo della vettura, ricoverato alle Molinette. Feriti gli altri due passeggeri.Continua a leggere

Kobe Bryant - il messaggio alla moglie e alle figlie prima dello Schianto : ecco cosa ha scritto : La Tragedia che ha colpito Kobe Bryant facendogli perdere la vita insieme alla sua figlioletta di 13 anni Gianna, ha sconvolto tutti, anche chi di basket non ne ha mai capito nulla. Insieme a lui sono morte anche altre sette persone. La moglie della stella dei Lakers ha reso pubblico l'ultimo messaggio del marito per lei e le loro figlie, che ha fatto commuovere ancora di più. Bryan, star internazionale dello sport a 41 anni ha vinto tutto e ...

Morte Kobe Bryant - un testimone ha visto l’elicottero esplodere in una palla di fuoco dopo lo Schianto [FOTO] : Il mondo dello sport, e non solo, è ancora scosso per la tragica Morte di Kobe Bryant, leggenda dell’NBA, mentre continuano ad emergere nuovi particolari sul terribile schianto dell’elicottero in cui è rimasto ucciso insieme alla figlia Gianna Maria, 13 anni, e ad altre 7 persone. In particolare, le ultime immagini e testimonianze mostrano l’elicottero esploso in una palla di fuoco dopo lo schianto su una collina di Los Angeles. Un uomo ...

Schianto in galleria all’altezza di San Teodoro sulla 131 dcn : muore 24enne : Bruttissimo incidente stradale nella notte fra martedì 28 gennaio e mercoledì 29 gennaio: dopo un tragico Schianto in galleria ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Classe 1996, il giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Stava viaggiando, secondo le primissime informazioni, sulla strada 131 dcn in direzione di Olbia. Purtroppo, però, all’altezza di San Teodoro la Nissa Qashqai sulla quale viaggiava si è scontrata su ...

Morte Kobe Bryant : l’ultimo messaggio dall’elicottero - poi lo Schianto fatale : “Voli troppo basso”. Mentre continua il commovente pellegrinaggio allo Staples Center di Los Angeles per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gianna, morti nel tragico incidente di elicottero di domenica scorsa, l’Atc (il controllo del traffico aereo) ha fornito l’audio della conversazioni tra Ara Zobayan – pilota dell’elicottero su cui si trovava la leggenda dei Lakers – e le varie autorità aeroportuali e ...

"Stai volando troppo basso". Il messaggio prima dello Schianto all'elicottero di Kobe Bryant : “Stai volando troppo basso”. Il pilota dell’elicottero su cui viaggiava Kobe Bryant era stato avvertito. Alla base dello schianto dell’elicottero su cui viaggiava il campione di basket con altre otto persone c’è quasi sicuramente la nebbia. Le indagini dell’autorità americana per l’aviazione della Sicurezza dei trasporti aerei e dell’Fbi, scrive il Daily mail, sono ancora in corso ma ...

Kobe Bryant morto in un tragico incidente : nuovi dettagli sullo Schianto - la causa potrebbe essere legata alla fitta nebbia [FOTO] : Una tragedia ha scosso ieri il mondo dello sport: è morto ad appena 41 anni Kobe Bryant, deceduto insieme alla figlia 13enne Gianna Maria ed altre 7 persone nello schianto del suo elicottero privato a Calabasas, in California, a 30 miglia da Los Angeles. La leggendaria guardia dei Lakers stava raggiungendo il campo della “Mamba Academy” di Thousand Oaks dove la figlia e una sua compagna si sarebbero dovute allenare. Lo ...

Schianto contro bus alle porte di Roma - morti 2 ventenni : L'auto che invade la corsia opposta e lo Schianto, fortissimo, contro un autobus di linea che non lascia scampo a due amici ventenni. Tragedia nella notte alle porte di Roma. L'incidente e' avvenuto intorno alle 5 su via Tiburtina a Tivoli Terme. Ancora una volta in una notte del fine settimana sulle strade resta il sangue di vite giovanissime. Al volante della macchina il 20enne Thomas Adami, accanto a lui l'amico Matteo Antonio Calabria di 19 ...

Giancarlo Magalli coinvolto in un’incidente auto distrutta dopo lo Schianto : Il presentatore tv Giancarlo Magalli è rimasto coinvolto in un incidente a Roma, e lui stesso ha commentato l’accaduto sui social dopo che la figlia Michela aveva rassicurato i followers sulle sue condizioni. Su “Facebook” anche le foto della smart bianca distrutta dopo lo schianto. Magalli ha perso il controllo dell’auto mentre viaggiava sulla Cassia. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una famiglia a bordo di un suv. «Un brutto ...