Sanremo 2020: tanti tweet ma per quale Amadeus? (Di domenica 9 febbraio 2020) Il conduttore di Sanremo 2020 non ha twitter, ma molti followers ignari della sua assenza sui social hanno taggato un altro Amadeus che però nella vita fa il programmatore in California. Sanremo 2020, tweet per l’Amadeus americano Sanremo 2020 ha riscosso molto successo a livello di share, ma anche sui social. Migliaia di retweet in questi giorni hanno affollato la bacheca di un certo Amadeus, che però con l’Italia e soprattutto Sanremo non ha niente a che vedere. In pochi sanno che il conduttore siciliano non ha Twitter e così durante la settimana delal kermesse ligure, molti followers ignari della sua assenza, hanno taggato un altro Amadeus. Più di mille retweet, poco meno di 5mila like sotto un unico tweet, ma senza capire il motivo. Questo è quello che è successo sul profilo twitter di Amadeus Miguel Demarzi, 34enne programmatore della California che a Wired ha spiegato ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -