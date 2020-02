Primavera 1, formazioni Torino Genoa: Markovic-Gonella in attacco (Di domenica 9 febbraio 2020) Primavera 1, formazioni ufficiali Torino Genoa: i granata di Sesia con il tandem composto da Markovic e Gonella in attacco Ecco le formazioni che scenderanno in campo alle ore 12 tra Torino e Genoa, 18a Giornata del campionato Primavera 1 Tim: Torino (3-5-2): Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini, Garetto, Sandri, Greco, Kouadio; Markovic, Gonella. A disposizione: Trombini, Enrici, Ricossa, Cancellieri, Bongiovanni, Rotella, Onisa, De Rigo, Klimavicius, Ibrahimi, Piliukaitis. Allenatore: Sesia Genoa (3-5-2): Radelli; Piccardo, Raggio, Rizzo; Piccardo, Eyango, Rovella, Besaggio, Lisboa Da Silva; Bianchi, Cleonise. A disposizione: Drago, Gasco, Ruggeri, Da Cunha, Masini, Cenci, Zennaro, Buonavoglia, Moro, Diakhate, Montaldo. Allenatore: Chiappino Leggi su Calcionews24.com calcionews24

