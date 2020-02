Parma Lazio 0-0 LIVE: occasione per Immobile (Di domenica 9 febbraio 2020) Allo Stadio Tardini, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Parma) – Allo Stadio Ennio Tardini, Parma e Lazio si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Lazio 0-0 MOVIOLA 9′ Ci prova Kurtic – Calcio di punizione dell’ex Spal, Strakosha si allunga e devia. 12′ occasione Immobile – Ciro prende palla al limite dell’area, si accentra e calcia, palla vicina al palo. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Parma Lazio 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Caprari, Cornelius, Kurtic. Allenatore: Roberto D’Aversa Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, ... calcionews24

