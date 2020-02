Ondata di freddo, forse record, in arrivo sul Medio Oriente (Di domenica 9 febbraio 2020) PREVISIONI METEO: un'Ondata di freddo, che potrebbe assumere proporzioni eccezionali, investirà a brevissimo il Medio Oriente, penetrando in profondità in Arabia Saudita, dopo aver già approcciato la Turchia. L'eccezionalità dell'Ondata è data dal fatto che penetrerà molto a sud, in quanto la Turchia è esposta normalmente in inverno alle correnti fredde in arrivo dalla Russia, anche se i valori termici a 1500 metri di quota previsti attorno a -15°C sono rari anche in Turchia. Ma l'Ondata di freddo proseguirà in modo anomalo a dirigersi verso sud, fino ad arrivare nel cuore dell'Arabia Saudita. L'isoterma di -10°C a 1500 metri di altezza è prevista raggiungere l'Iraq e il Kuwait, oltre all'Arabia settentrionale, tanto che i meteorologi arabi hanno definito già l'evento in arrivo come "l'Ondata di freddo del secolo". Verso la metà della prossima settimana le temperature ... meteogiornale

himeralive : RESIDUA INSTABILITA', IL FREDDO SI ATTENUA Raggiunto il suo apice, l'ondata di freddo artico si va lentamente atten… - NewSicilia : +++ PREVISIONI METEO +++ L'ondata di gelo si va lentamente attenuando #Newsicilia -