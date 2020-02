Migranti libici, Sos Alarm Phone: 91 in grave pericolo (Di domenica 9 febbraio 2020) Alarm Phone ha avvertito che c’è un’imbarcazione che sta prendendo acqua: alcuni Migranti sono già caduti in mare; ecco il drammatico allarme lanciato dalla nave. Alarm Phone è l’organizzazione che riceve le chiamate dei Migranti in difficoltà nel Mediterraneo, oggi tramite i social ha fatto sapere che ci sono 91 persone a bordo di un’imbarcazione … L'articolo Migranti libici, Sos Alarm Phone: 91 in grave pericolo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RRmpinero : RT @nelloscavo: +++ Due giorni prima del rinnovo del #memorandum tra Italia e #Libia la #Ue ha varato nuove sanzioni contro #Bija e altri… - Giuseppe_alari : @vaticannews_it @preghieratratta @TalithaKumRome @M_RSection Migranti NON sono tutti DELINQUENTI,cioè quando ONU ha… - AfriactC : RT @nelloscavo: +++ Due giorni prima del rinnovo del #memorandum tra Italia e #Libia la #Ue ha varato nuove sanzioni contro #Bija e altri… -