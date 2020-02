Mani sulle semifinali: schiantato San Marino Academy 1-6 (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma – Tutto secondo copione o forse anche meglio per le ragazze di Betty Bavagnoli, che tornano da San Marino con una serie ipoteca sul passaggio alle semifinali di coppa Italia. La Roma ha schiantato in trasferta le ragazze di Alain Conte per 6-1 nell’andata dei quarti della medesima competizione, un punteggio tennistico che permette alle giallorosse di affrontare il ritorno con la massima serenità e con la possibilità per il tecnico di poter schierare tutte quelle calciatrici meno utilizzate nel resto della stagione. Il cross sbagliato da Soffìa rompe il ghiaccio. Swaby sale in cielo e schiaccia in rete il raddoppio Nel centro sportivo di Acquaviva abbiamo assistito ad un primo tempo in chiaroscuro, sbloccato solamente grazie ad un cross sbagliato di Soffìa finito alle spalle di Ciccioli. Le ospiti hanno fatto valere la supremazia dettata dalle due categorie di ... romadailynews

