Luciana Littizzetto: abbandona Fabio Fazio per nuove sfide? Parla lei (Di domenica 9 febbraio 2020) Luciana Littizzetto e la collaborazione storica con Fabio Fazio: la comica cerca nuove sfide? Parla lei Gli anni avanzano inesorabili, ma Luciana Littizzetto rimane fedele a Fabio Fazio. Tra le comiche più popolari da anni, la piemontese abita ancora oggi nella sua Torino, nonostante Che Tempo che Fa venga trasmesso dagli studi di Milano. Viaggiare è pesante, quando fa lo show domenicale torna a casa in piena notte: una fatica. Ma più passa il tempo e più – confida a Il Fatto Quotidiano – è contenta di essere rimasta nella propria città. Torino le piace, e le piace raccontarla. Andare dal ferramenta, comprare una vite e dunque stare lì a guardare le persone che trova: le offrono parecchi spunti. In quel periodo, tornava sui canali Rai lo storico Rischiatutto, affidato a Fazio. Non sapeva dare anticipazioni Luciana Littizzetto. Legame orribile e meraviglioso Tra il presentatore ligure e ... kontrokultura

