LIVE Sci alpino | SuperG Garmisch 2020 in DIRETTA | quinta Federica Brignone | brutta caduta

12.19 Priska Nufer sbaglia parecchio e si accontenta del 17esimo posto a 2.37. Al via la canadese Marie-Michele Gagnon. 12.17 Tiffany Gauthier è clamorosamente quarta!!! 71 centesimi per la francese!! Arretra in quinta posizione Brignone! Al cancelletto con il numero 25 la svizzera Priska Nufer. 12.15 Ester Ledecka parta alla grande, con soli 27 centesimi al primo intermedio, quindi pasticcia un po' troppo e conclude 15esima a 2.06. Ora la francese Tiffany Gauthier. 12.13 La statunitense Alice Merryweather con li pettorale numero 21 chiude in dodicesima posizione a 1.88 da Suter. Al via la pericolosa ceca Ester Ledecka 12.10 Dopo le prime 20 la classifica sembra ormai definitiva con la vittoria di Corinne Suter davanti

