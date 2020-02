La tempesta Ciara piega l’Europa: traffico aereo in tilt, il VIDEO incredibile di un tentativo di atterraggio non riuscito (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Nord Evest dell’Europa piegato sotto i colpi della tempesta Ciara. Caos nei trasporti, con venti fino 160 km orari, voli annullati, traghetti sospesi tra Francia e Inghilterra, black out diffusi. Le conseguenze peggiori per Irlanda e Regno Unito, ma anche la Francia, dove il Nord è particolarmente esposto ai forti venti che sulla Manica hanno raggiunto i 160 chilometri orari. In diverse parti del Regno Unito, raffiche di vento a 130 km orari e forti piogge. Decine di voli sono stati annullati o hanno subito forti ritardi. La British Airways ha offerto la possibilità di rinviare senza costi aggiunti i voli a chiunque fosse in arrivo o in partenza oggi negli aeroporti londinesi. Diversi voli sono stati annullati Network Rail, la società gestore delle rete ferroviaria britannica, ha sconsigliato qualsiasi spostamento in treno oggi, se non assolutamente necessario. E nel ... meteoweb.eu

