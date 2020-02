Inter-Milan 4-2, le pagelle di CalcioWeb: 4 salti in Padelli ma lo scudetto è più Vecino, Ibra sfida le leggi della gravità (Di domenica 9 febbraio 2020) Inter-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Un derby incredibile. Inter e Milan sono state protagoniste nel derby valido per il campionato di Serie A, match dai due volti, nel primo tempo dominio della squadra di Pioli mentre nella ripresa grande reazione per gli uomini di Antonio Conte. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0, il protagonista è Ibrahimovic, lo svedese prima serve Rebic per il vantaggio e poi raddoppia con un colpo di testa. Sembra finita ma nella ripresa l’Inter cambia marcia ed in poco tempo ribalta il risultato, ci pensano Brozovic, Vecino e De Vrij a siglare il 3-2. Nel finale la chiude Lukaku per il definitivo 4-2, l’Inter vola in testa al campionato con la Juventus. Inter-Milan, le pagelle di CalcioWeb Inter (3-5-2) – Padelli voto 4: è una partita molto importante e sente la pressione, sbaglia chiaramente in occasione del gol di ... calcioweb.eu

OptaPaolo : 5 - Zlatan #Ibrahimovic ha preso parte attiva a cinque reti nelle sue quattro sfide di Serie A contro l'Inter con l… - Inter : ?? | GOL MILAN Appena prima dell'intervallo, raddoppio rossonero con un colpo di testa di Ibrahimovic sottomisura… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… -