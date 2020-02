Giuntoli: «Inconcepibile che Giua non sia andato a rivedere al Var» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ds del Napoli Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dell’episodio di NapoliLecce in cui è stato protagonista Milik ammonito per simulazione mentre dalle immagini se,brava netto il rigore La sua impressione dal campo? «In campo si è visto il tocco, poi l’arbitro ha deciso di ammonire Milik e non andare al Var. Quello che chiediamo noi visto che c’è il Var è che Giua doveva andare a rivederlo» Ne avete parlato con gli arbitri? «Lui è convinto che si sia buttato, ma è chiaro che se c’è un Var che evidenzia il tocco questo è inaccettabile perché abbiamo avuto tanti episodi contro in questa stagione. Po nel calcio si può vincere o perdere, non è quello il problema a livello societario non possiamo accettarlo» Il Var lo ha invitato? «Non lo so , ma il fatto che ci sia stato lo stop di qualche minuti credo di sì.Vogliamo chiarezza su questa ... ilnapolista

