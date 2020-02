Cosa accomuna e differenzia le proteste sociali in America Latina (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è adottata la definizione di primavera latinoAmericana, con lo stesso approccio superficiale di cui si era parlato di primavera araba nel passato. L’America Latina, eppure, come l’universo arabo, è una realtà complessa e i fenomeni, per quanto presentino elementi comuni, non vanno omologati. Dal Venezuela, la Bolivia, il Cile e l’Ecuador, al Brasile, la Colombia, l’Argentina e Haiti, un tratto che si è ripetuto è quello della risposta dell’apparato statale nella forma di una violenta repressione dei movimenti sociali. In ugual modo, si è osservato l’uso massiccio dell’esercito che in certe situazioni ha assunto un ruolo decisionale. Ed è altrettanto vero che l’onda delle proteste è stata accompagnata da disubbidienza civile e atti di vandalismo. Ci sono stati inoltre riferimenti a quello che nel linguaggio divulgativo è diventato “l’effetto contagio” e che in sociologia attiene alla ... it.insideover

angelofavignana : RT @ilsanny: Cosa accomuna tutte le cantanti di amici? Gridano!! #Sanremo2020 - SebastianoRaoul : RT @ilsanny: Cosa accomuna tutte le cantanti di amici? Gridano!! #Sanremo2020 - ilsanny : Cosa accomuna tutte le cantanti di amici? Gridano!! #Sanremo2020 -