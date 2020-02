Conte: “Lo scudetto? Secondo me è presto per parlarne. Vincere il derby così è bellissimo” (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Inter ha vinto il derby in modo favoloso. I nerazzurri erano sotto di due gol e nella ripresa ne hanno fatti quattro. Al termine dell'incontro con il Milan, Conte non ha voluto parlare di scudetto e ha dato tanti meriti ai suoi giocatori: "scudetto? Secondo me è molto presto per parlare di cose che oggi possiamo sognare. Complimenti alla squadra". fanpage

borghi_claudio : Due bravi ragazzi... Facciamo così, scriviamo una risoluzione che dica che anche se il MES non è all'ordine del gio… - ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - SkySport : ?? «Conte ci trasmette tanta passione e voglia di vincere, la mentalità vincente. Vogliamo seguirlo e lo stiamo face… -