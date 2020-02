Verona Juve: cosa deve temere Sarri (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Verona di Juric si distingue per una pressione alta e intensa. La Juve di Sarri dovrà essere brava nell’uscire dal bassi Se nelle ultime partite la Juve di Sarri ha sofferto controsquadre che si difendevano basse, il match contro il Verona testerà altri aspetti tattici. Soprattutto, il grado di resistenza della squadra al pressing avversario. Juric ha una fase di non possesso molto simile a quella di Gasperini. Adotta un intenso pressing fortemente orientato sull’uomo, che prova a recuperare palla in avanti. All’Allianz Stadium, i bianconeri avevano molto sofferto l’aggressività avversaria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

juventusfc : I facts pre gara più importanti per arrivare pronti a #VeronaJuve ?? #InNumbers ?? - CarloAl87550029 : RT @Pasqual14009818: Quindi, fatemi capire 2 stranieri del Verona Bugo e Morgan stasera non potranno giocare contro la Juve? ???????????? - FIRSTonlineTwit : #Juve, il @SanremoRai di @Cristiano continua a Verona? #Sanremo2020 -