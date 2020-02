Torino, ventenne stuprata in un vagone abbandonato alla stazione (Di sabato 8 febbraio 2020) Una ventenne è stata violentata nel vagone di un treno in sosta su un binario isolato della stazione Porta Nuova di Torino: la ragazza, con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, è stata attirata in una trappola da un coetaneo già noto alla forze dell’ordine per piccoli precedenti. Il giovane è stato arrestato la sera del 4 febbraio dagli agenti del commissariato San Paolo. Una ragazza di vent’anni è stata violentata nel vagone di un treno in sosta su un binario isolato della stazione Porta Nuova di Torino: la giovane, con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, è stata attirata in una trappola da un coetaneo già noto alla forze dell’ordine per piccoli precedenti. L’uomo è stato arrestato la sera del 4 febbraio dagli agenti del commissariato San Paolo. La vicenda è avvenuta la scorsa settimana: il ragazzo ha avvicinato la giovane nei pressi di via Nizza con la ... limemagazine.eu

LaStampa : Aggressione sessuale in un vagone in sosta a Porta Nuova. Tunisino di 23 anni arrestato dagli agenti del commissari… - LimeMagazineU : Torino, ventenne stuprata in un vagone abbandonato alla stazione - Piero42395724 : RT @BarbaraRaval: Ancora violenza. Immigrato magrebino violenta una ragazza di 20 anni dopo averla attirata con la scusa della droga. #Tori… -