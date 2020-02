Torino, Longo: «Abbiamo buttato via tutto, regalato due gol alla Samp» (Di sabato 8 febbraio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Longo al termine della gara fra Torino e Sampdoria: ecco il commento dell’allenatore dei granata Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Moreno Longo ha parlato dopo la sconfitta in casa all’esordio del suo Torino contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico. «Abbiamo approcciato bene la partita, nella prima mezz’ora si è vista la voglia della squadra, con i pochi concetti che Abbiamo provato in questi 4 giorni. Abbiamo sofferto da squadra, compatti, senza concedere molto alla Samp e soprattutto siamo riusciti ad andare in vantaggio. Purtroppo Abbiamo buttato via tutto, concedendo due gol alla Samp. Dispiace perché questi due gol li Abbiamo regalati, addirittura Abbiamo subito rete da rimessa laterale. Per uscire da questa situazione dobbiamo cercare la forza e la voglia per rimettere il Toro nella giusta direzione». Leggi su ... calcionews24

