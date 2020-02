Studente universitario arrestato e torturato in Egitto (Di sabato 8 febbraio 2020) Ore di apprensione per Patrick George Zaky, Studente universitario di cui non si hanno notizie dopo il suo arrivo nella città del Cairo. Secondo la denuncia di Amnesty International e della Ong Ercf lo Studente si trova nelle mani della polizia ed è stato torturato. Studente universitarie arrestato Patrick George Zaky è uno Studente di origini egiziane che studia presso l’università di Bologna. Il ragazzo, che ha 27 anni, sta frequentando un master sugli studi di genere; dopo aver sostenuto un esame tre giorni fa è partito per l’Egitto, ma al suo arrivo sembra essere scomparso. arrestato con l’accusa di sedizione Secondo la denuncia delle associazioni, sullo Studente pendono accuse pesanti: istigazione alle proteste e diffusione di notizie false. Secondo quanto riferiscono i suoi legali, Zaky è stato torturato con l’elettroshock e al momento si trova in carcere. ... thesocialpost

forelskext : RT @_heronvdale: gli assistenti universitari appena laureati mi fanno troppo ridere perché stanno lì e ti guardano con quell’aria di superi… - Balillibus : RT @vvalentinae: Lo stylist di Leo Gassman si é ispirato per questo outfit a uno studente universitario in sessione che non si lava i capel… - patriavanzini : @luigidimaio @AranchaGlezLaya @ItalyMFA @MAECgob Pensa alllo studente universitario, sbrigati, che non sia Regeni bis -